Още преди пандемията от коронавирус Ейлид Дойл беше отписала 2020 година като година без медал от голямо състезание. Но специална доставка от нейния брат пощальон я накара да осъзнае, че е грешала. Джейми Чайлд пристига на вратата на сестра си с обичайната поща – сметки, банкови извлечения, писма и т.н. Към ежедневната поща този път има и един специален пакет – със сребърния медал от Световното първенство в Москва през 2013 г. с женската щафета на 4 по 400 метра.

Дойл вече имаше бронзово отличие от този шампионат заедно с колежките си Шана Кокс, Маргарет Адейон и Кристин Охуругу. Този бронз обаче се превърна в сребро заради наказанието на представителка от руския отбор заради допинг провинение.

A month after giving birth and I get a world silver medal... although this one was due in 2013 it's nice to have it now pic.twitter.com/e5jgNXPWG9