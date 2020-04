Гришо ще записва нова песен (видео)

Заради принудителната пауза, предизвикана от коронавируса, Григор Димитров не участва в турнири и има много повече свободно време.

Предложиха име на групата на Гришо, Федерер и Хаас

Сега в Калифорния Димитров отделя време за китарата и пианото и пита къде е Фостър (между другото и тъст на Хаас), когато имат нужда от него.

Българската звезда в тенис обаче не скучае. Димитров репетира за ново музикално парче.Преди няколко години Григор, Роджър Федерер и Томи Хаас изпълниха легендарната песен Hard to say I'm sorry на "Чикаго", а на пианото бе прочутият композитор и продуцент Дейвид Фостър. Групата бе наречена TOBB (The One handed Backhand Boys) - "Момчетата, които изпълняват бекхенд с една ръка".