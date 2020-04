Англия Сър Кени Далглиш е заразен с коронавирус 10 април 2020 | 22:38 - Обновена Прочетена 2144 0



The Dalglish family have released the following statement to supporters regarding Sir Kenny Dalglish. https://t.co/aNT5fXakFx — Liverpool FC (at ) (@LFC) April 10, 2020

"Сър Кени бе приет в болница за лечение на инфекция, която се нуждаеше от антибиотично лечение на 8 април. Впоследствие му бе направен тест за COVID-19, макар в този момент да не показваше симптоми на заразата. За изненада на всички, тестът бе положителен. И към настоящия момент той продължава да е асимптоматичен. Преди приемането си в болница, сър Кени сам реши да се изолира със своето симейство за период по-дълъг от този, който властите препоръчват. Той насърчава всички да следват предписанията на правителството и очаква развитие в следващите дни. Той също така иска да благодари на здравните работници за тяхната всеотдайност, смелост и саможертва в този труден период. Освен това иска те да получат свободата да вършат своята работа в този изключително труден момент за тях и техните семейства. Кени се надява скоро да се прибере у дома. Ще ви уведомим своевременно в подходящия момент", обявиха от семейството на Далглиш.

