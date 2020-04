НБА Споровете в Юта Джаз все още не са приключили 10 април 2020 | 18:49 Прочетена 120 0



"Взаимоотношенията им въобще не изглеждат спасяеми", споделя източникът.



Donovan Mitchell reportedly is "reluctant" to fix his relationship with Rudy Gobert.



Donovan Mitchell reportedly is "reluctant" to fix his relationship with Rudy Gobert.

"It doesn't appear salvageable," a source told @ShamsCharania, @sam_amick and @Tjonesonthenba pic.twitter.com/K96EvPleyU — Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2020 Крайната мярка на спора между двамата е някой от тях да бъде разменен, но надали организацията на Юта ще позволи на лични интриги да съсипят разбирателството в съблекалнята. Взаимоотншенията между гарда на Юта Донован Мичъл и съотборника му Руди Гобер се усложниха заради лековатите действия на французина преди да стане ясно, че се е заразил с коронавирус. Той бе първият заразен с коварния вирус в НБА, а след това го предаде и на Мичъл. Сега от The Athletic съобщават, че Мичъл гледа с нежелание към това да поправи отношенията си с Гобер."Взаимоотношенията им въобще не изглеждат спасяеми", споделя източникът.Крайната мярка на спора между двамата е някой от тях да бъде разменен, но надали организацията на Юта ще позволи на лични интриги да съсипят разбирателството в съблекалнята.

