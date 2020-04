Франция Тони Паркър: Не бих могъл да откажа на Олас да съм президент на Лион 10 април 2020 | 17:35 - Обновена Прочетена 44 0



Баскетболната легенда Тони Паркър потвърди, че може да наследи Жан-Мишел Олас като президент на Лион. За тази възможност се заговори преди дни във френската преса.



Гласят баскетболна легенда за президент на Лион "За мен е чест да бъда определян като наследник на Жан-Мишел и че той ме обмисля за тази позиция. Разбира се, осъзнавам какво предполага това и работата, която идва с длъжността. Знам, че има много неща, които да науча. Но ако някой ден той ме помоли да го наследя, това е нещо, което не бих могъл да откажа. Начинът ни на мислене ни сближи толкова много. Смятам, че и двамата имаме позитивни характери, които искат да проектират в бъдеще. Имаме сходен възглед в това отношение: как да изградим персонал, кои хора да сложим на дадена позиция, каква стратегия да приложим, за да придвижим проектите напред. Basketball star Tony Parker confirms he would accept an offer to become Lyon president:



"The opportunity to succeed Jean-Michel Aulas? I could not refuse that." https://t.co/VvBeBBSveH — Get French Football News (@GFFN) April 10, 2020 Жан-Мишел винаги е бил визионер и аз също се опитвам, с всички пропорции взети предвид, да правя същото с моя баскетболен клуб. Това са нужни качества, за да се развива клуб. Има доста неща, направени от нас с АСВЕЛ, които не са виждани преди това в историята на френския баскетбол. Днес, с OL Groupe (която държи 31,67% от АСВЕЛ), има толкова много неща, които да бъдат постигнати през следващите години", заяви Паркър пред So Foot.

