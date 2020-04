НБА Потник от новобранската година на ЛеБрон Джеймс чупи рекорд 10 април 2020 | 16:44 - Обновена Прочетена 247 0



копирано





Потникът, който е с валиден сертификат, може да се окаже най-скъпият в съвременната история на НБА. Именно ЛеБрон държи рекорда за най-скъпо продаден потник на аукцион - 630 хиляди долара за фланелката му от тазгодишното издание на "Мача на звездите", продаден през месец март.



LeBron James Rookie Jersey Hits Auction Block, Could Break $630k Recordhttps://t.co/FUvLfG80oc — TMZ Sports (@TMZ_Sports) April 10, 2020 Парите от него отидоха във фондацията за помощ на семействата на седмината загинали в катастрофата, отнела живота на Коби Брайънт и дъщеря му Джиана "Mamba On Three Fund", както и в другата фондация за развитие на млади таланти "Mambacita Sports Foundation". Един от първите потници на суперзвездата ЛеБрон Джеймс може да бъде продаден на аукцион за повече от 630 хиляди долара, съобщават от TMZ. Фланелката с №23 е била носена от "Краля" в два мача от новобранската му година с Кливланд - на 7 ноември 2003 г. срещу Индиана, в който вкарва 23 точки, и пет дни по-късно в двубой срещу Маями, в който нанизва 18 точки.Потникът, който е с валиден сертификат, може да се окаже най-скъпият в съвременната история на НБА. Именно ЛеБрон държи рекорда за най-скъпо продаден потник на аукцион - 630 хиляди долара за фланелката му от тазгодишното издание на "Мача на звездите", продаден през месец март.Парите от него отидоха във фондацията за помощ на семействата на седмината загинали в катастрофата, отнела живота на Коби Брайънт и дъщеря му Джиана "Mamba On Three Fund", както и в другата фондация за развитие на млади таланти "Mambacita Sports Foundation". 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 247 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1