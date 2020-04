Футболист на Байерн: Удоволствие е да тичаме по терен с врати

Клубовете от Бундеслигата започнаха тренировки в началото на седмицата след почти цял месец пауза заради разпространението на вируса COVID-19, а голяма част от играчите също спазваха дистанция. Нападателят на Байерн (Мюнхен) Кингсли Коман беше един от тези играчи, но е щастлив, че се е върнал на терена и вече работи с топката.



Отборите са разделени на малки групи или дори по двойки, като продължават да пристигат за тренировки при засилени мерки за здравна сигурност. От новия коронавирус в Германия са се инфектирали повече от 110 000 души и са починали над 2000.



"Не сме докосвали топката почти месец и дори да сме разделени на малки групи, е удоволствие да играем отново и да тичаме по терен, на който има поставени врати“, доволен е Кингсли Коман в интервю за френския канал на Евроспорт.



"Сега работим за техника, на безопасна дистанция сме един от друг. Това е малко като края на предишния сезон, когато тренирахме голяма част индивидуално“, добави французинът.

