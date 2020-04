ММА Тони Фъргюсън ще качва мускулна маса 10 април 2020 | 16:16 Прочетена 33 0



Фъргюсън споделя, че ще продължи да тренира здраво и планира да качи мускулна маса, защото бил кльощав. Тони е в серия от 12 поредни победи и вероятно битката с Гейджи ще бъде преместена за следващите месеци, защото Нурмагомедов няма да се бие преди август. Ето какво сподели Тони в интервю, след като разбра, че няма да се бие:

View this post on Instagram A post shared by @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) on Apr 9, 2020 at 3:02am PDT Тони Фъргюсън не се ядосва от отмененото събитие UFC 249, което той трябваше да оглави. Американецът първоначално трябваше да се бие с Хабиб Нурмагомедов, но той се оттегли. Впоследствие Дейна Уайт успя да уреди смяна в лицето на Джъстин Гейджи, като дори създаде временна титла. За съжаление обаче шефовете забраниха на Уайт да проведе събитието и така в следващия месец няма да има UFC.Фъргюсън споделя, че ще продължи да тренира здраво и планира да качи мускулна маса, защото бил кльощав. Тони е в серия от 12 поредни победи и вероятно битката с Гейджи ще бъде преместена за следващите месеци, защото Нурмагомедов няма да се бие преди август. Ето какво сподели Тони в интервю, след като разбра, че няма да се бие: “Сигурен съм, че имаха добри причини, за да отменят събитието. Трябва да сме честни и аз ще запазя вяра. Ще продължа да работя с малък кръг от хора и ще се фокусирам върху нещата, които зависят от мен. Ще продължа да събирам трофеи и да си правя моите неща. Всяка сутрин се събуждам, казвам си молитвата и започвам да работя. Целувам жена си и прегръщам малкото ми момче. Нещата винаги се променят. Важно е как човек реагира при промените. Ще продължа да се усмихвам и да тренирам. Ще кача малко мускули. Пичове, аз съм кльощав. Ще трябва да кача мускулна маса. Ще дам всичко от себе си и ако падна, то пак ще се изправя.”

