Tennis United: Новото съвместно шоу на ATP и WTA

В шоуто феновете ще могат да гледат интервюта и дискусии с играчи и влиятелни тенис личности в тениса, преглед на най-интересните публикации в социалните мрежи и информация за благотворителните и филантропски прояви на тенис обществеността. We can't wait @atptour and #WTA launch new digital show 'Tennis United' --> https://t.co/AQuBkHANoI pic.twitter.com/9Z3RkGxhqX — wta (@WTA) April 10, 2020 Get ready for Tennis United.



Our brand new weekly show with the @WTA starts on Friday 10th April. #TennisUnited pic.twitter.com/8AtKIfZIoQ — ATP Tour (@atptour) April 9, 2020 Програмата ще дебютира днес със специален монтаж с благодарности, които играчите отправят към здравните работници, борещи се с COVID-19 на първа линия. Включени са и интервюта с младите таланти Феликс Оже-Алясим (Канада) и Яник Синер (Италия), както и с шампионката на Australian Open София Кенин (САЩ) и хърватката Донна Векич.



ATP и WTA обявиха стартирането на седмично шоу, което ще носи името Tennis United. То ще се излъчва всеки петък в дигиталните платформи на двете организации и ще бъде водено от шампиона на "Уимбълдън" на двойки през 2014 година Васек Поспишил (Канада) и носителката на 9 титли от "Големия шлем" на двойки и смесени двойки Бетани Метак-Сендс (САЩ).



