Коутиньо иска да се върне във Висшата лига

Even though he's saying all this, I still think we're gonna try and sign Philippe Coutinho. Not my preferred option, but a good player on his day. https://t.co/Stq1JePlUS — C (@AFC_Carys) April 10, 2020

Филипе Коутиньо има желание да се завърне в английската Висша лига някой ден. Това заяви агентът му Киа Йорабчиан, но допълни, че всякакви варианти са открити за бъдещето на футболиста.Коутиньо в момента е преотстъпен от Барселона на Байерн, но германците нямат намерение да го задържат и през лятото той ще се върне на " Камп Ноу ". Каталунците обаче също не планират да разчитат на него и искат да го продадат. Голям интерес към бразилеца има от Англия, като се споменават отборитена Челси "Не е тайна, че съм фен на Арсенал, но нямам предпочитания къде ще отидат играчите. Не се опитвам да бутам някой към определен клуб", сподели Йорабчиан пред "Скай Спортс"."Висшата лига е първество, където той се радваше да играе и вероятно ще се върне някой ден. Въпросът е какви ще бъдат финансовите условия във всички клубове в края на пандемията", допълни той.



