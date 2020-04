Досегашен шеф на Барса: Някой е бъркал в клубната каса

Подалият вчера оставката си като вицепрезидент на Барселона Емили Русо е убеден, че някой е присвоил средства от клубната каса. Става въпрос за случая с мониторинга в социалните мрежи, който беше оценен на 100 хил. евро, но за него бяха заплатени 1 млн. евро.



Шестима ръководители на Барселона подадоха оставките си

"Дали някой е бъркал в клубната каса? Не знам кой може да е бил, но мисля, че да. Когато платиш 1 млн. евро за нещо, което струва 100 хил. евро, няма съмнение в това. Плащането е било разпределено във вноски от по 200 хил. евро, за да се избегне нуждата от одобряването му от Борда на директорите. Сега има отворено разследване, което ще покаже как се е случило всичко. Бартомеу вече знае това. Темата за социалните мрежи е мръсна работа. Вярвам, че някой е бръкнал в касата,но не знам кой. Убеден съм обаче, че не е някой от Борда", заяви Русо пред "Радио Каталуния".

Rousaud (board member who resigned yesterday): “I think someone is robbing the club. We paid 1 million euros for a work that has a cost of 100,000€... Who was it? I don't know who it was, but you can imagine...”