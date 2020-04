НБА Ръководството на НБА се скара на журналист от ESPN 10 април 2020 | 13:07 Прочетена 77 0



Brian Windhorst 'Scolded' By NBA, Union For Reports Of 'Pessimism' About Resuming Season https://t.co/l7kJh7wsGC — RealGM (@RealGM) April 9, 2020 "Прекарах последните си 10-15 дни в разговори с хора от лигата за това какво е нужно, за да се поднови сезона. Чух толкова много различни мнения за толкова много различни неща. Умът ми е прекалено затрупан. Преминах от оптимизъм към песимизъм и бях смъмрен от ръководството на лигата и от Съюза на играчите, че съм песимистично настроен. Смъмрен!", споделя Уиндхорст в подкаста "The Hoop Collective". Журналистът от ESPN Брайън Уиндхорст е бил смъмрен от ръководството на НБА и Съюза на играчите заради съобщението му в медиите, че завръщането на сезона е малко вероятно. Очевидно служителите в лигата не са доволни от хората, които изразяват съмнения из медиите, и се опитват да минимизират песимистичните изказвания, свързани с бъдещето на сезона.



