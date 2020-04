Марселино отказал предложение от Милан

Бившият старши треньор на Валенсия Марселино Торал отказал предложение да поеме италианския гранд Милан, съобщи журналистът Джанлука Ди Марцио.

54-годишният специалист бе уволнен от Валенсия в началото на сезона заради конфликт с президента на клуба Питър Лим. Испанецът предпочита да изчака края на тази кампания, след което ще обмисли къде да продължи кариерата си и на този етап е отхвърлил предложението на Милан. В момента треньорският пост на "росонерите" заема Стефано Пиоли, но клубът търси нов наставник. Според информации един от кандидатите е бившият треньор на Пари Сен Жермен и Арсенал Унай Емери.

@DiMarzio : Stefano Pioli is close to leaving Milan. The priority is Ralf Rangnick but it lacks the agreement on the budget in this transfer market and the German wants to have more responsibilities. The alternatives are Marcelino and Emery. pic.twitter.com/qpdmtWM7pO