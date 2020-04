НБА Расистки скандал в НБА заради избора на Чикаго Булс 10 април 2020 | 12:17 - Обновена Прочетена 654 0



"Това е шамар в лицето. Тяхното най-лошо все още се избира пред нашето най-добро. Лигата трябва да направи нещо. Това наистина е изнервящо", казва чернокож помощник генерален мениджър от НБА пред The Undefeated.



Sources to @YahooSports: Bulls, Karnisovas, plans to hire person of color for general manager position: https://t.co/UMeq7H8sUj pic.twitter.com/Jcrh7YFNWI — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) April 9, 2020 Според Yahoo Sports' Карнишовас, който вече има властта в ръководните дела на Чикаго, смята да наеме чернокож генерален мениджър.



Преди Чикаго да наеме литовеца, ръководството се е опитало да привлече Трой Уийвър от Оклахома и Боби Уебстър от Торонто, но не им е било дадено разрешение от съответните им клубове. И двамата са чернокожи.



"Ясно е, че съществува лицемерие, което ни казва, че НБА е многообразна, но когато се появи възможност, процесът не е. Всичко, което искаме, е шанс. Като чернокож всичко което искаме, е добра възможност да покажем, че сме също толкова квалифицирани", споделя още един помощник генерален мениджър пред The Undefeated.



