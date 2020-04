Тер Стеген посочи най-добрия момент в кариерата си

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген отговори на редица фенски въпроси в Инстаграм, сред които и за най-добрия момент в своята кариера.

"Без съмнение, когато печелиш, тогава изпитваш най-доброто усещане. В моя случай най-добрият момент беше, когато спечелихме Шампионската лига през 2015 г. в Берлин. Досега това е най-добрият момент, който съм изживял във футбола. Най-добрият ми мач? Нямам конкретен такъв, но първият ми двубой като професионалист е един от най-добрите, които съм имал. Беше невероятно, защото започваш кариера в професионалната лига и това е уникален момент, какъвто е и участието в "Ел Класико". Като цяло, винаги се наслаждавам на терена. С изключение на тези два мача няма друг, който да изтъкна сега.

— Ter Stegen talks about his best match and career moment, his idol, and more



Read:https://t.co/SNb1EFQCEy