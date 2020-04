Шестима ръководители на Барселона подадоха оставките си

Шестима от директорите на Барселона вчера са подали колективно своите оставки. Това съобщава La Vanguardia, цитиран от водещите спортни издания в Испания.



Трусове в ръководството на Барса: Бартомеу поиска оставките на четирима

Става въпрос за четиримата, които президентът Джосеп Мария Бартомеу призова да го сторят - Емили Русо, Енрике Томбас, Силвио Елиас и Джосеп Понт, като към тях се присъединяват още двама - Мария Теичидор и Жорди Калсамиглия. Така след тяхното напускане бордът на директорите на клуба ще бъде редуциран от 19 човека на 13. Не е изключено да има още оставки, като също така предстои Бартомеу да им назначи заместници.

Six Barcelona directors have handed in their resignation citing problems with club president, Josep Maria Bartomeu. as the reason.https://t.co/PBnnT2KK5h