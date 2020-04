Тенис Надал се раздели със скъп предмет, дари го на благотворителен аукцион 10 април 2020 | 10:05 Прочетена 71 0



копирано





"Искам да даря за аукциона тениската, с която спечелих "Ролан Гарос" през 2019. Не зная дали завърших мача с нея, но с нея играх на финала. Това е фланелка, която има голямо значение за мен. Надявам се да я оцените и този аукцион да събере колкото е възможно повече пари за хората, които страдат толкова много и имат нужда от нашата подкрепа", сподели носителят на 19 титли от "Големия шлем", който е печелил турнира в Париж рекордните 12 пъти. Aquí mi aportación para iniciativa de la acb. Yo les doy un objeto mio preciado y ellos tienen esta buena iniciativa dentro de #LaMejorAsistencia para #NuestraMejorVictoria @acbcom #CruzRojaResponde#NuestraMejorVictoria

¡¡Y lo dicho, a animarse !!#yomequedoencasa pic.twitter.com/cZKAgjYqyy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 8, 2020 Най-високата оферта за фланелката към момента (данните са за 9 април) е за 4500 евро. Събраните средства ще подпомогнат благотворителната кампания Nuestra Mejor Victoria (Our Best Victory), инициирана от Надал и баскетболната звезда Пау Гасол за битката срещу коронавируса. Испанската тенис суперзвезда Рафаел Надал дари една от фланелките, с които игра на финала на "Ролан Гарос" през 2019 година срещу австриеца Доминик Тийм на аукциона La Mejor Asistencia (The Best Assistance), организиран от Liga ACB - испанското баскетболно първенство.Най-високата оферта за фланелката към момента (данните са за 9 април) е за 4500 евро. Събраните средства ще подпомогнат благотворителната кампания Nuestra Mejor Victoria (Our Best Victory), инициирана от Надал и баскетболната звезда Пау Гасол за битката срещу коронавируса.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 71

1