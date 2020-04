БГ Футбол Горещи близначки - синхронистки покориха шоубизнеса (галерия) 10 април 2020 | 09:54 Прочетена 0 0



Беатрис и Бранка заеха второ място в класацията “Най-секси спортисти на света“ на списание Popcrunch. Те участват активно и сериали, позират за много фотосесии. И най-важното е, че момичетата правят всичко заедно - танцуват, ходят на партита, в магазини, на плаж. И дори спят в едно и също легло! View this post on Instagram A post shared by Bia & Branca Feres Twins (@biaebrancaferes) on Feb 19, 2020 at 4:15am PST Беатрис и Бранка започват да спортуват на тригодишна възраст. Родителите им ги водят на гимнастика и плуване. На седемгодишна възраст двете решават да комбинират тези два спорта и преминават в синхронното плуване.

Въпреки факта, че Беатрис и Бранка са близначки, те имат леки физически разлики - Беатрис е с два сантиметра по-ниска от Бранка.



Първите успехи на бразилките идват през 2005 г., когато станават втори на младежките Панамерикански игри. Две години по-късно момичетата стават победителки и при жените на Панамерикански игри в Рио.



Красавиците мечтаеха да участват на Олимпиадата в Пекин през 2008 г. и имаха добри шансове за това, но не можаха да се класират. Сестрите Ферес бяха толкова разстроени, че решиха да прекратят кариерата си.



Те започват кариера на модели и в същото време се занимават с шоубизнес. Момичета участват в бразилски филми и телевизионни предавания, позират за мъжки списания като Maxim и VIP.



Когато решават да поставят силиконови изпланти в гърдите си, те отиват в телевизията и разказват подробно за целия процес и операциите на всички.



Оказва се обаче, че те не са приключили окончателно със спорта. Олимпийската мечта е жива! Беатрис и Бранка се завръщат в професионалното синхронно плуване и започват подготовка за домашните Олимпийски игри в Рио през 2016 година. Там се представят се страхотно и се класират шести. Въпреки че по-късно признават, че са били готови да се борят за медалите.



След Игрите те приключват със спорта. Твърде много усилия са положили за завръщането си в басейна и не биха издържали още един олимпийски цикъл.



Беатрис и Бранка обаче не стоят дълго време без работа. Предложенията от агенциите за модели и филмови компании започват отново да валят, подписват договори и с музикалните канали MTV и VH1.



Блондинките са фенове на футболния клуб Васко да Гама. Често са канени във Fox Sports да правят репортажи за футболни мачове и други спортни събтия. Тези красавици просто няма как да изчезнат от екрана.

