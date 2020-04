ММА Жакаре Соуза е уплашен от вируса, но има нужда от пари 09 април 2020 | 20:24 Прочетена 64 0



Бразилеца слиза в средна категория, след като в последната си битка дебютира при по-тежките и загуби с решение от Блахович през ноември миналата година в Бразилия. Жакаре е в серия от 2 поредни загуби и печели само 1 от последните си 4 битки. Ето какво е неговото мнение за участието му на UFC 249:

View this post on Instagram A post shared by Ronaldo “Jacaré” Souza (@ronaldojacare) on Apr 8, 2020 at 9:33am PDT

"По някакъв начин битката е добра, защото ще можем да се грижим за семействата си. Знам, че светът полудява, но вярвам, че Дейна Уайт ще ни пази и ще ни накара да работим. Моля се всичко да върви както трябва. Страх ме е, това е нормално. Всички се плашат. Опитваме се да пазим всички, но продължавам да мисля за едно, ако не мога да платя ипотеката на къщата си, ако не мога да си платя сметките, то тогава ще загубя къщата си.



Ако изляза на улицата, тогава става сложно. Трябва да се грижа за семейството си по един или друг начин и вярвам, че UFC ще ме защити. UFC ще се грижи за всички. Мога да остана вкъщи, да се разходя през улицата и съседът ми ме заразява с коронавируса. Този вирус е силно заразен. Мога да остана у дома и да го хвана, но аз ще работя. Надявам се Бог да благослови Дейна Уайт и UFC, така че те наистина да го направят и да мога да се грижа за семейството си в безопасност.



Виждате кой какъв е в трудни времена, нали? Колкото и невероятно да звучи, не съм виждал себе си толкова фокусиран от много години. Вярвам, че ще бъде много различен бой. Ще видите много фокусиран спортист, който излиза за победата. Отивам там, за да наложа играта си и да спечеля. Ще видите много различен спортист."



