Тенис Бивш треньор на Гришо: Още на 18 години той имаше основите 09 април 2020 | 18:10 - Обновена Прочетена 293 0



копирано



Federer's coaches: José Higueras, Peter Lundgren, Peter Carter, Stefan Edberg, Paul Annacone, Severin Luthi, Ivan Ljubicic, fitness trainer Pierre Paganini and Adolf Kacovsky...

Vajda has been with Djokovic since 2006, with only a one-year hiatus.https://t.co/8QUYnYpVAk — C Kristjánsdóttir (@CristinaNcl) August 14, 2019 Един от бившите треньори на Григор Димитров Петер Лундгрен говори накратко за времето, прекарано с топ ракетата ни между февруари 2009 година и май 2010-а. След това шведът работи със Стан Вавринка, но внушителната си репутация изгради като наставник най-вече на Роджър Федерер, Марсело Риос и Марат Сафин. "Още от 18-годишна възраст Григор имаше много добра база на удари, така че основно се фокусирахме върху усъвършенстването на цялата му игра. Единствено при сервиса трябваше да отделяме повече внимание, а той трябваше да полага повече усилия", обясни Лундгрен, цитиран от TennisWorldUSA.



Григор е известен с това, че е работил с голям брой треньори през годините. След шведа дойде ред на Питър Макнамара, който остави сериозна следа в развитието на топ ракетата ни, а после Гришо нае услугите на Патрик Муратоглу, Микел Тилстрьом, Роджър Рашийд, Йохан Йортеген, Франко Давин, Даниел Валверду, Радек Щепанек (плюс Андре Агаси) и сега Кристиан Гро.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 293

1