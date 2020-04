Бруно Резенде и Неймар обединиха сили в благотворителна кампания (видео)

View this post on Instagram

Juntos queremos incentivar a cultura de doação. Que as pessoas pensem mais no próximo, em especial, em um momento de tanta angústia, incertezas e sofrimento. Não estamos captando recursos, estamos doando recursos próprios, e mobilizando amigos e familiares. Se quiser e puder, façam o mesmo. Para quem também quiser doar e não sabe como e para quem, abaixo o link de duas Iniciativas sérias, comprometidas e transparentes, que estão captando recursos. http://uniaosp.org/ https://benfeitoria.com/uniaorio #DiretoriaDoBem #ExemploArrasta

