На този ден: Първа световна титла за Джошуа със "съдействието" на Фюри

AJ Dethrones 'King' Charles



4 years ago Anthony Joshua became IBF world champion, knocking out Charles Martin in the 2nd round. #boxing #AnthonyJoshua #AJ @anthonyfjoshua @EddieHearn @AJBXNG @JDSports @UnderArmour @BulkPowders pic.twitter.com/1YxkQRRLEC — Eat Sleep Boxing Repeat (@ESBRBoxing) April 9, 2020 На 9 април 2016 година Антъни Джошуа спечели първата си световна титла в тежка категория при професионалистите - тази на Международната боксова федерация (IBF). Това се случи след нокаут във втория рунд срещу тогавашния носител на пояса Чарлс Мартин, но не и без участието, макар и задочно, на Тайсън Фюри. Предистория на световната титла на IBF и Циганския крал



На 28 ноември 2015-а Фюри поднася една от най-големите изненади в историята на спорта и прекратява 9-годишното властване на Владимир Кличко, отменайки му титлите на IBF, Световната боксова асоциация и Световната боксова организация. Украинският исполин очаквано се възползва от клаузата си за моментален реванш, но IBF отнема пояса на Фюри само две седмици след като го е заслужил, защото британецът отказва да го защити срещу официалния претендент Вячеслав Глазков.



Естествено, Фюри е длъжен да се изправи отново срещу Кличко, но IBF не се интересува от този факт и овакантява пояса. Така се стига до насрочването на сблъсък между Глазков (21-0-1, 13 КО) и Чарлс Мартин (22-0-1, 20 КО), който американецът печели.



Мачът Джошуа - Мартин



От самото начало е ясно, че Джошуа е фаворит в двубоя, независимо че е претендент. Той и Еди Хърн организират битката в зала "О2 арена" в Лондон с ясната идея, че могат сравнително лесно да стигнат до световна титла. Джошуа има едва 15 професионални двубоя на този етап, но Мартин не е страшилище като Владимир Кличко (или Тайсън Фюри).





Така на 9 април след едностранен първи рунд, в който Джошуа доминира, идва бързият край на битката във втората й част. С поразяващата си дясна ръка Антъни два пъти праща в нокдаун Мартин (с обратен гард), който решава да хитрее и да изчака рефера на ринга Жан-Пиер ван Имшут да преброи докрай до 10, за да се изправи. Първият път това проработи, но на втория Мартин закъсня с частица от секундата и реферът на ринга маркира нокаут. Някой може да го сметне за прибързано реферско спиране, но трябва да отбележим, че става въпрос за два светкавични нокдауна - Мартин се изправи първия път и моментално бе пратен на земята отново.

Така Джошуа покорява първия си световен боксов връх и предстои да проведе вероятно най-великия си досега дуел с живата легенда Кличко.

