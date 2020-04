"Олд Трафорд" може да приема пациенти, сър Алекс оглави кампания

3500 предмета пък са изпратени като подаръци на здравните работници персоналът, поддържащ хигиената в болничните заведения.



От Манчестър Юнайтед са готови да предоставят още 16 возила за различни куриерски услуги, като "червените дяволи" посочиха, че са дарили и защитни консумативи на болницата в Салфорд. Клубът призовава своите служители да се включат в повече благотворителни дейности, като гарантира пълно заплащане на заплатите на тези хора, ако доброволческата им работа съвпада с часовете на настоящата им.



"Щастлив съм, че разпознаваме важността на Националната здравна служба, както аз сам се убедих преди две години", каза дългогодишният мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън, който тогава претърпя инсулт.



"Тези хора спасиха живота ми, а сега отговарят на тази пандемията по един изключителен начин. Горд съм от начина, по който клубът и хората във Великобритания ги подкрепят", каза още шотландецът.

We are proud to recognise the tireless contribution of @NHSuk staff in response to the coronavirus pandemic.



Here are the actions we are taking to support them at this time:#MUFC #ProtectTheNHS #StayHomeSaveLives