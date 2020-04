eSports Ключови сблъсъци в света на Counter-Strike и Dota 2 09 април 2020 | 13:14 Прочетена 158 0



Cтартираме с мача на Тhe Alliance и Николай „Nikobaby“ Николов от ЕSL One LA. Oтборът на българския геймър се изправя срещу Тeam Spirit в много важен сблъсък и за двата състава, които имат по една победа от началото на грандиозния турнир по Dota 2. The Alliance разполага с много класа, а Николай Николов е изключително важна фигура. Очакванията са той да блесне срещу руските играчи и да донесе успех на тима, който е при коефициент 1.35 в efbet. Втората прогноза е от Home Sweet Home Cup, където стартират битките от групa C. Ще обърнем специално внимание на мача между North и Sprout. В тази среща безспорно датчаните са фаворити. Те са отбор, който е постоянен участник в най-големите турнири в света на Counter-Strike. Състав, който все още не може да намери най-добрата си форма. Sprout пък играе изключително постоянно, рядко допуска грешки, но също толкова рядко се изправя срещу най-добрите организации в света. Маркус „Kjaerbye“ Кярби и компания ще трябва да покажат класата си и да вземат първа победа. Крайният успех за North e при коефициент 1.55 в efbet. За финал ще се обърнем към страхотното дерби между Astralis и Mousesports от ESL Pro League. Датските легенди стартираха много лошо турнира, но в последните два мача показаха класата си. Те вдигнаха изключително много нивото, а днешната битка е ключова и за двата тима, тъй като може да реши кой отбор да продължи напред. Геймърите от Mousesports започнаха с три поредни победи, но вчера допуснаха тежка загуба от Fnatic, която може да ги разклати преди ключовия сблъсък с Astralis. Tрябва да отбележим, че играчите от mouse направиха много необичайни грешки, които ако се повторят и днес, ще бъдат жестоко наказани от датчаните. Легендите в тази игра се забавляваха срещу OG, a Емил „Magisk“ Рейф показа изключителни неща. Прогнозата ми е победа за Astralis при коефициент 1.70 в efbet.



Източник: prognozi.efbet.com

