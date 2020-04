Водни спортове Легендата Марк Шпиц: На Олимпиадата ще има много голямо напрежение върху Адам Пийти 09 април 2020 | 12:21 - Обновена Прочетена 100 0



Плувната суперзвезда Марк Шпиц смята, че Адам Пийти ще се изправи пред най-голямото предизвикателство в своята спортна кариера, когато ще се опита да спечели още златни олимпийски медали на Игрите в Токио през 2021 г. 25-годишният британец ще се опита да защити титлата си на 100 метра бруст от Олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016 г. Mark the Shark! 51 years ago today @markspitzusa anchored the @USASwimming 4x100m freestyle relay to @Olympics gold at Mexico City 1968, the first of his career gold medals.



: Courtesy IOC pic.twitter.com/vGRvUO8yhp — U.S. Olympic & Paralympic Museum (@USOPMuseum) October 17, 2019 Шпиц спечели рекордните седем златни олимпийски медала, включително четири в индивидуални дисциплини, на Игрите в Мюнхен през 1972 г. Рекордът му беше подобрен през 2008 г., когато в Пекин Майкъл Фелпс се окичи с осем златни отличия.



Шпиц спечели рекордните седем златни олимпийски медала, включително четири в индивидуални дисциплини, на Игрите в Мюнхен през 1972 г. Рекордът му беше подобрен през 2008 г., когато в Пекин Майкъл Фелпс се окичи с осем златни отличия. Шпиц обяви оттеглянето си от спорта само на 22 години след Игрите в Мюнхен, като по този начин се отказа от възможността да защитава олимпийските си титли на следващия форум под петте преплетени кръга.



“Адам ще има дори повече напрежение върху себе си. Едно е, когато се появиш на сцената и се представиш добре на олимпиада, но сега той ще има повече отговорности на Игрите, както и повече неща в ума си”, каза Шпиц пред агенция PA.



“За себе си знаех, че ще се откажа след Мюнхен. Нямаше да продължа още четири години до следващата олимпиада. Ето това прави олимпийските игри толкова интересни – това, че толкова много спортисти могат да се появят между две олимпиади, но когато дойде олимпиадата – те не се виждат никъде. Изпитваш страх от отговорност. Не мисля, че това ще се случи на Пийти – мисля, че ще се справи напълно. Но смятам, че това е най-трудното нещо“, добави легендарният Шпиц. 0



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

1