Германия Мачовете в Германия ще са без публика до края на 2020-а 08 април 2020 | 17:43 - Обновена Прочетена 449 0



"В краткосрочен план бих казал, че трансферният пазар това лято няма да съществува, той ще се срине. Някои агенти изведнъж ще разберат, че ще трябва да работят усилено или поне да работят; някои лиги ще разберат, че парите не са нещо, което пада автоматично всеки месец от небето", заяви Зайферт. Interview: Bundesliga CEO says:

- all teams back in training

- planning to resume season early May behind closed doors and finish before June 30

- no fans expected until next year

- transfer market will collapse



Interview: Bundesliga CEO says:

- all teams back in training

- planning to resume season early May behind closed doors and finish before June 30

- no fans expected until next year

- transfer market will collapse



https://t.co/Rq97KEG7ZA — tariq panja (@tariqpanja) April 8, 2020 Има голяма вероятност мачовете в Бундеслигата да се играят при закрити врата не само до края на настоящия сезон, но и до края на 2020 година. Това заяви в интервю за New York Times главният изпълнителен директор на лигата Кристиан Зайферт. Шефът добави, че вече всички отбори от елита на Германия тренират и още веднъж потвърди плана сезонът да бъде подновен в началото на май и да завърши преди 30 юни. Двубои ще се играят на всичките 36 стадиона на отборите от Първа и Втора Бундеслига. Според Зайферт летен трансферен прозорец в Европа няма да има при тези условия.

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 449

