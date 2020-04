Токио 2020 Япония скри олимпийския огън, МОК ще го използва като символ за борбата с COVID-19 08 април 2020 | 17:19 Прочетена 92 0



Олимпийският огън за отложената лятна олимпиада в Токио бе свален от публичен показ в Япония и не е ясно кога, къде и при какви условия ще се появи отново, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.



Огънят пристигна в Япония от Гърция на 26 март, но след отлагането на олимпийските игри за догодина той бе изложен в североизточната провинция Фукушима, където трябваше да остане до края на април. Но след като премиерът Шиндзо Абе обяви вчера извънредно положение с цел борба срещу епидемията, огънят бе скрит, за да не се събират много хора около него, казаха организаторите.



Olympic flame removed from public display in Japan https://t.co/LG0TrMhGKZ pic.twitter.com/cP6MYrZb2e — The Hill (@thehill) April 8, 2020 Очаква се те да не го държат дълго, а горящият факел да бъде използван от Международния олимпийски комитет (МОК) за рекламни цели и като символ на борбата срещу пандемията.

"Идеята е факелът да бъде оставен да гори и да се показва на света", каза Майкъл Пейн, бивш маркетингов директор на МОК. Очаква се огънят да се появи отново догодина в Япония за щафетата, която ще обикаля страната с него преди олимпиадата.



Пейн, който вече не работи за МОК, обаче намекна, че той може да се използва и за по-различни цели. "Горящият олимпийски огън ще бъде мощен източник на вдъхновение за света в тежи трудни времена", каза той.

