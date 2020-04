Ryder Cup няма да се провежда, ако не може да е пред фенове

Легендарната отборна надпревара по голф Ryder Cup няма да се проведе тази година, ако има забрана за посещение на фенове заради пандемията от COVID-19, съобщи капитанът на Европа Падрайг Харингтън.





Трите мейджър турнира в САЩ с нови дати заради коронавируса

Турнирът, който се провежда веднъж на две години, противопоставя най-добрите голфъри от Европа срещу колегите им от САЩ, и е най-популярното и гледано състезание в голфа. Към момента организаторите планират Ryder Cup да се проведе по график на 25-27 септември в Уислинг Стрейтс, Уисконсин, САЩ, въпреки че три от Мейджър турнирите за годината бяха отложени, а четвъртият – Ди Оупън – отменен.

The new Major golfing calendar has been confirmed



The Open: cancelled

PGA Championship: Aug 6th-9th

US Open: Sept 17th-20th

Ryder Cup: Sept 25th-27th

The Masters: Nov 12th-15thhttps://t.co/yXHHMGkZv5