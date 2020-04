Паоло Малдини също вече бил здрав

Легендата на Милан и настоящ директор в клуба Паоло Малдини вече е напълно възстановен от заболяването си от коронавирус, пишат италианските медии.

Така бившият защитник може да се върне към ръководните си функции за "росонерите". Преди няколко дни неговият син Даниел Малдини, играч на тима, сам потвърди, че също е здрав, след като беше заразен заедно със своя баща.

@Gazzetta_it : Paolo Maldini and Daniel Maldini have recovered from coronavirus: both had tested positive in recent weeks, but they are now well, they have recovered from the Covid-19 and have resumed their respective working activities. pic.twitter.com/chErfjOibZ