Трансфер по време на криза

21-годишният Грил, който е младежки национал на Германия, подписа договор до лятото на 2024 година. Той влиза в сила от лятото на тази, а сумата по трансфера не бе съобщена публично.



"Това е трансфер с дългосрочно перспектива. Ленарт има голям потенциал за развитие и сме щастливи, че успяхме да го убедим да избере нас", заяви спортният директор на Байер Зимон Ролфс.



TRANSFER NEWS



21-year-old goalkeeper Lennart Grill will join the Werkself in the coming season from 1. FC Kaiserslautern.



See you soon, Lennart! pic.twitter.com/ot5xW6K5s8 — Bayer 04 Leverkusen (at ) (@bayer04_en) April 8, 2020

