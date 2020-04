Барса ще се пробва за "най-големия талант на Реал М за последните години"

От Барселона ще се опитат да привлекат 19-годишния Сесар Хелаберт от Реал Мадрид, пише AS. Изданието го определя като "най-големия талант, който "Ла Фабрика" е произвеждала през последните години".

Каталунците се опитаха да го привлекат от Еркулес още през 2015 година, но тогава той премина в школата на мадридчани. Договорът на атакуващия халф изтича догодина, като интересът към него е голям. В своите редици го искат още Манчестър Юнайтед, Арсенал, Борусия (Дортмунд), Лион, Валядолид и Сарагоса, като "артилеристите" са най-напористи. В момента младият футболист играе за дубъла на Реал, където дебютира още преди две години. В клуба се надяват да удължат неговия контракт, като Зинедин Зидан също му е голям фен. Тъй като обаче играчи като Хамес Родригес, Гарет Бейл и Лукас Васкес предимно са резерви в първия състав, скоро едва ли ще се стигне до негов пробив там, допълва вестникът.

Barcelona are planning an audacious raid on the Bernabéu for highly rated attacking midfielder César Gelabert: https://t.co/9rUglvMojQ pic.twitter.com/UZmdJ4kdmF