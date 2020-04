НБА Кевин Гарнет за собственика на Минесота: Не правя бизнес със змии 08 април 2020 | 15:15 - Обновена Прочетена 483 0



Kevin Garnett says he doesn't want his Timberwolves jersey retired because "I don't do business with snake mu'f**kas" referring to Timberwolves owner Glen Taylor pic.twitter.com/tTwSW2aCHN — NBA RETWEET (@RTNBA) April 7, 2020 "Няма причина да се оплаквам. Просто продължавам напред. Ценя моите години в Минесота. В този момент не искам никакви отношения с Глен Тейлър, корпорацията му или нещо свързано с него. Обичам Тимбъруулвс, винаги ще обичам момчетата си, винаги ще обичам хората, на които им пука за мен. Винаги ще има специално място в сърцето ми за Минеаполис и Минесота. Но аз не правя бизнес със змии. Не правя бизнес със змийски ш*баняци. Опитвам се да не правя бизнес с хора, които са открити змии или хора, които са подобни на змии", нападна Гарнет. Преди да спечели титла с Бостън Селтикс през 2008 г., домът на Кевин Гарнет бе в Минесота. Кей Джи прекара 12 години при "вълците" между 1995 г. и 2007 г., като все още е лидер по почти всеки статистически параграф в историята на Минесота. Но въпреки това потникът му с №21 не е изваден от употреба от организацията на Тимбъруулвс, а една от причините за това е именно Гарнет. В интервю за The Athletic "Големият билет" нарече собственика на Минесота Глен Тейлър "змия" и заяви открито, че "не прави бизнес със змии".



