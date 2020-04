Тенис 10 случая, в които Федерер се вбеси на корта (видео) 08 април 2020 | 14:54 Прочетена 200 0



Дори въплъщението на спокойствие Роджър Федерер има моменти, в които изпуска нервите си на корта и дори влиза в конфронтация със съперник или съдия на стола. В дните без тенис е някак нормално да се връщаме назад към пикантни или знаменити случаи в историята на любимия спорт.





Angry Federer causes innocent spectator to flinch his cap away. #Fedal #RolandGarros19 pic.twitter.com/v0eLQj0jI2 — iErr (@vivekiyer20) June 7, 2019 Обръщаме внимание на десет случая, в които Федерер е откровено бесен на корта, като това са само някои от моментите му на емоционален дистрес. Естествено, по-паметливите се сещат колко по-често той избухваше, докато беше млад, но с времето свикна да показва по-рядко емоции.

Federer seemed to be angry after Nishikori asked for MTO on the middle of 5th set pic.twitter.com/pve7Joiy3O — Break Point (@BreakPointBR) January 22, 2017 В компилацията тип "Топ 10" ще видите любопитни ситуации в репертоара на Маестрото. Например, как казва "мълчете" (be quiet) на хората от щаба на Новак Джокович по време на полуфинала им в Монте Карло 2008, или пък многозначителното му разсъждение "трябва ни клоун за този цирк" по време на битка с Ник Кирьос - първият им двубой в Мадрид 2015.

How would you illustrate an angry Federer? pic.twitter.com/M68CbjRsjw — Mfanelo (@FrankTweetSA) September 11, 2018 Доста известна е и обидната му реплика към Анди Мъри на полуфинала им в Австралия през 2013-а (въпреки че и двамата я неглижираха след това). Вероятно феновете му не са забравили и гневното оплакване към съдията на стола срещу поведението на Хуан Мартин дел Потро във финала на US Open 2009. Естествено, има и достатъчно много други разправии със съдиите, както и гневни викове към публиката да пази тишина по време на разиграване, а и някоя друга строшена ракета.



За кои други гневни изблици на Роджър Федерер се сещате?

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

