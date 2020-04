Наполи ще съкрати 30 служители

Провеждат се преговори с играчите относно намаляване на заплатите. Де Лаурентис иска те да се съгласят на по-ниски заплати поне за два месеца. Този период може да се увеличи до четири месеца, ако ситуацията в страната не се подобри и първенството не бъде възобновено.

Aurelio #DeLaurentiis ha deciso di mettere in cassa integrazione per i mesi di marzo e aprile i 30 dipendenti societari del #Napoli.

Con i calciatori invece non c'è ancora intesa sul taglio degli stipendi. ADL punta a congelare almeno 2 mesi (4 se non ripartirà SerieA) #CoVid_19