Испания Трусове в ръководството на Барса: Бартомеу поиска оставките на четирима 08 април 2020 | 13:23



Президентът на Барселона Джосеп Мария Бартомеу е поискал оставките на четирима от ръководителите на клуба, съобщават испанските медии. Единият от тях е "дясната ръка" на Бартомеу - вицепрезидентът Емили Русо, който е обвинен в нелоялност и действия зад гърба на президента. Останалите трима са четвъртият вицепрезидент и ковчежник на клуба Енрике Томбас, отговорникът за дубъла Силвио Елиас и търговският директор Джосеп Понт. Бартомеу иска всички те да напуснат борда на директорите и да ги замени с други ръководители. Той им е дал няколко часа да депозират оставките си, а не го ли сторят, те ще бъдат понижени в най-ниските възможни директорски рангове. Mess at Barça: Bartomeu asks for the resignation of Emili Rosaud, for being unfair and working behind his back. He also requests the resignations of directors Enric Tombas, Silvio Elias and Josep Pont. [sport] — barcacentre (from ) (@barcacentre) April 7, 2020 "Бартомеу ми се обади, за да ми каже, че иска да обнови Борда, както и че има съмнения към редица директори, сред които и аз. Имало е течове в медиите, които подразнили играчите, и смятал, че аз съм критикувал работата на клубните ръководители. Отговорих му, че си говоря с медиите, но не снасям информация, нито пък някога съм критикувал играчите. Що се отнася до шефовете, казах му, че както във всяка фирма, има хора, които са по-подходящи от други. Не ми се струва смело да прави това по телефона и без предварително предупреждение", коментира Русо пред "Радио Каталуния".

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

