Висшата лига и Серия "А" очакват Хамес Родригес

Халфът на Реал Мадрид Хамес Родригес е много близо до това да приключи втория си етап на "Сантиаго Бернобеу", пише AS. Изданието посочва четири отбора, които искат да привлекат играча - Наполии Ювентус от Серия "А", както и Евертън и Манчестър Юнайтед от Висшага лига.

Наполи беше на косъм от това да подпише с колумбиеца през миналото лято, но не се разбра с Реал за формата на трансфера. В Ювентус пък играе приятелят му и бивш съотборник в Мадрид Кристиано Роналдо, с когото дори имат един и същ агент - Жорже Мендеш. Юнайтед се нуждае от качествени попълнения, а мениджърът на "карамелите" Карло Анчелоти познава отлично Хамес, който направи най-силния си сезон (2014/15) именно под ръководството на италианския специалист в "Кралския клуб".

