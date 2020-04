Луис Суарес: Лаутаро е "деветка" с изумителни движения

Нападателят на Барселона Луис Суарес коментира трансферните цели на клуба - Неймар от Пари Сен Жермен и Лаутаро Мартинес от Интер, като приветства евентуално тяхно пристигане на "Камп Ноу".

"В ситацията, в която е светът в момента, е трудно да се говори кой може да дойде. Но мога да кажа какви са тези двама играчи, а те са огромни такива. Очевидно е, че всички познаваме Ней и знаем колко много го ценим в съблекалнята. Той има още много какво да даде и винаги ще е добре дошъл в съблеклнята заради обичта към него. Лаутаро е футболист, който израства много в Италия. Той е "деветка" с изумителни движения и това показва колко голям нападател е. Човек се чувства доволен, че клубът иска да привлече играчи, които ще дойдат, за да помогнат и да изпълнят всеобщата цел - да се спечели всичко. Винаги ще има полезна конкуренция в отбора, както и винаги всички ще сме на една и съща страна. Така че играчите, които идват, за да се борят за титулярно място и да помогнат на отбора, винаги ще са добре дошли. Винаги това ще е по-добре и ще подсили състава", заяви Суарес в интервю за "Мундо Депортиво".

Suárez: "Lautaro Martínez and Neymar? It's difficult to talk about players today, but I know they are tremendously good. Lautaro has been growing a lot in Italy and his movements are from another level. Players who bring competition to the team are always welcome."