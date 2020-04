Англия Английското първенство няма да завърши 08 април 2020 | 11:03 - Обновена Прочетена 4186 0



Pierpaolo Marino claims 2019/20 Premier League season set to be cancelled - Dubious #nufc #epl https://t.co/tACOtJC9H6 pic.twitter.com/o0VUrH27wF — The Mag (@NUFCTheMag) April 8, 2020

Въпреки желанието за завършване на настоящия сезон, вчера президентът на ФА Грег Кларк призна, че това може да не се случи. "Футболът не е приоритет, човешкият живот е и ние ще спазваме препоръките на правителството", заяви той. Първенството в Англия няма да бъде завършено. Това мнение изрази спортният директор на Удинезе Пиерпаоло Марино. Собственик на италианския клуб е Джанпаоло Поцо, чийто син Джино е собственик на английския Уотфорд "Белгийската федерация вече сложи край на тяхното първенство, въпреки заплахите от наказания от УЕФА. От Висшата лига в Англия ще публикуват подобно изявление, защото ситуацията там става много, много сериозна", заяви Марино."Просто се надявам да можем да се наслаждаваме на футбол отново след коронавируса. Няма значение колко време отнеме. Трябва да излезем от опасната зона. Притеснен съм за следващите сезони, не за предишния", допълни той.Въпреки желанието за завършване на настоящия сезон, вчера президентът на ФА Грег Кларк призна, че това може да не се случи. "Футболът не е приоритет, човешкият живот е и ние ще спазваме препоръките на правителството", заяви той.

