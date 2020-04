Моуриньо не спазва социалната дистанция - тренира свой играч в лондонски парк

Мениджърът на Тотнъм Жозе Моуриньо изглежда не спазва инструкциите на британското правителство за социално дистанциране, след като в социалните мрежи се появиха снимки и видеоклипове как той тренира халфа на тима Танги Ндомбеле в един от лоноднските паркове. Други двама играчи на "шпорите" - Давинсон Санчес и Райън Сесеньон също бяха заснети как тичат заедно в същия парк, но не са били част от тренировката.

От клуба реагираха веднага чрез свой говорител: "Напомняме на всички наши играчи да спазват социална дистанция, когато тренират навън. Ще продължим да налагаме това послание", цитират го местните медии.

Jose Mourinho and his Tottenham stars have been warned "to respect social distancing" - after the manager appeared to hold a pubic fitness session on Tuesday despite the country being under strict lockdown rules. pic.twitter.com/uPks0uTda8