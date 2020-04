Съперников клуб разпространил информацията за служителите на Ливърпул

Според ръководството на Ливърпул съперников клуб от Висшата лига разпространил информацията за намерението на мърсисайдци да изпратят служителите си в принудителен отпуск и така държавата да покрие 80% от заплатите им за този период, твърди The Athletic. Както е известно, по-късно лидерът в класирането се извини на феновете си и обяви, че се отказва от това свое решение.



Ливърпул се извини и ревизира решението си да пусне в отпуск служителите си

В Ливърпул смятат, че детайлите за техните планове са изтекли в медиите след дискусии между отборите във Висшата лига, които те възприели като конфиденциални. От клуба искали да изчакат до понеделник, за да обявят намерението си, като дотогава всеки служител е щял да бъде уведомен чрез писмо. Информацията обаче се появи още в събота и това ги принуди да поднесат своите публични извинения.Също така собствениците на отбора не са осъзнавали, че решението им да се възползват от правителствената схема ще доведе до такива негативни реакции, допълва изданието.

