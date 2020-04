Клубовете в Испания губят 1 милиард евро

Испанските клубове ще претърпят огромни финансови загуби, ако сезонът не се доиграе заради пандемията от коронавирус, алармира президентът на Ла Лига Хавиер Тебас."Ако погледнем икономическите последици от пандемията, в това число парите, които клубовете трябва да получат за участие в евротурнирите, то испанските отбори ще загубят 1 милиард евро, ако сезонът не завърши. Ако подновим мачовете, но без зрители, то загубите ще бъдат 300 милиона евро. Ако се върнем към играта с публика, то загубите ще бъдат 15 милиона евро. Към този момент въобще не стои вариант да не завършим сезона. Искаме да доиграем мачовете, дори и при закрити врата", каза Тебас.

Its the financial implication that's important in this article. Taking a monetary loss is not an issue but a 1Billion Euro loss is! BBC Sport - La Liga president Javier Tebas suggests restart dates for league https://t.co/yxe5WiNx6f

— Joe Morrison (@joefooty) April 7, 2020