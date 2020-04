Европейски футбол ФИФА одобрява промени относно договорите на играчи 07 април 2020 | 18:48 Прочетена 120 0



Една от одобрените мерки е договорите на футболисти, които изтичат това лято да бъдат удължени до датите, на които ще завършат първенствата в различните страни. Контракти за следващия сезон пък да започват на други дати, съобразени с по-късния старт.



Ако един играч отива в клуб, където сезонът започва преди да завърши първенството в предишния му отбор, приоритет ще бъде настоящият му клуб, където той трябва да завърши сезона.



В ситуация, в която някой клуб не може да си позволи да плаща на играча, ФИФА има желание да се стигне до споразумение между двете страни. Ако това не се случи световната футболна централа ще се намеси, като ще вземе предвид икономическата ситуация на клуба, колко пари са дължими, дали решението се отнася за индивидуален играч или за целия отбор и дали клубът е действал добронамерено в преговорите.



BREAKING: Potentially big news on contracts as FIFA set to publish guidance on the transfer window.https://t.co/DATnDC0F9l — The Chronicle (@ChronicleNUFC) April 7, 2020

ФИФА ще позволи договори да бъдат прекратявани, ако види, че няма достатъчно финансово покритие и няма алтернативен източник на приходи.



По отношение на трансферните прозорци всички заявки за нови дати ще бъдат одобрени, ако те влизат в рамките на 16 седмици. Играчи, чиито договори са прекратени поради кризата, ще получат разрешение да подписват с нов клуб независимо дали трансферният прозорец е отворен или не.

