Десподов с трогателна благодарност към българските медици

View this post on Instagram

Благодаря. Оставам вкъщи. Не само защото така е редно в този момент. Не само защото искам да бъда отговорен към себе си и близките си, а и защото ТЕ ни призоваха да го направим. ТЕ са онези на "фронта"; онези, които се жертват за нас; онези, които неуморно се борят в името на това да спасяват животи, без да имат гарант за своя собствен. Те са медиците, които рискуват собственото си здраве, за да подсигурят нашето. Медиците, които не спят, не се хранят, не се виждат със семействата си..заради нас. Каквото и да кажа ще е излишно. Затова простичко - благодаря ви. Искрено и от цялото си сърце. Че не се отказвате, че не се уморявате, че сте до нас - тогава, когато имаме нужда от вас. Аз ще си остана вкъщи. Заради вас. Честит празник!

A post shared by Kiril Despodov (@despodov32) on Apr 7, 2020 at 5:17am PDT