ММА Дарън Тил призова UFC за повече пари 07 април 2020 | 16:18 Прочетена 55 0



Дарън е в UFC от 5 години и успя да запише 6 победи, 2 загуби и 1 равенство. Сега младата звезда на UFC се готви за битка с бившият шампион Робърт Уитакър през август в Дъблин и реши да поговори за заплатите. Тил смята, че те са малки и не могат да ги изкарат от битка до битка. Ето какво сподели той пред феновете в социалните мрежи:



"Ако печеля дадена сума за 1 битка, то това трябва да ме изкара до следващия двубой. Тогава не знам дали ще се контузя. Парите, които изкарваме трябва да стигат от битка до битка. Аз съм човек, който обича да харчи пари. Обичам да ям храна, много храна, обичам да си купувам часовници, харесвам хубава кола, дрехи.



Спечелих си това по честен начин и тялото ми мина през много. Вече имам нови зъби, защото старите ми ги избиха. Аз съм глух с едно ухо, имам лоши колене, няма да мога да ходя правилно след няколко години. Моята ръка е трайно унищожена. Спечелих това право. Вярвам, че Рийбок трябва да плаща повече, а UFC трябва да плаща малко повече, но това не е нещо, за което обичам да говоря открито. Предпочитам този разговор с Дейна Уайт лице в лице."



Бившият претендент за титлата в полусредна категория на UFC, Дарън Тил не е доволен от заплатите, които изкарва и призова за повече пари. 27-годишния боец от Великобритания държи рекорд 18-2-1 в клетката и в началото на ноември миналата година прекъсна серията си от загуби. Тил се качи в горната категория и победи с решение Келвин Гастелъм.

