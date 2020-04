Тенис 20 години по-късно Марат Сафин отново "вдигна" трофея на US Open 07 април 2020 | 16:18 - Обновена Прочетена 89 0



Бившият №1 в света и носител на 2 титли от "Големия шлем" Марат Сафин спечели виртуалния вариант на Откритото първенство на САЩ. Състезанието "се проведе" в социалните мрежи на турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк, с гласуване от феновете в Twitter и Instagram. За трофея в схема от 32-ма участника се бореха различни бивши шампиони в престижния турнир, чието реално провеждане е планирано за 24 август - 13 септември. The votes are in and Marat Safin is the winner of the US Open Bracket of Champions!



Marat's 2000 run included two grueling five-setters & dominant back-to-back wins over Todd Martin & Pete Sampras. pic.twitter.com/MU8CaXrOnK — US Open Tennis (@usopen) April 6, 2020 По пътя си към виртуалната титла 40-годишният руснак се справи последователно с Джими Конърс, Хуан Мартин Дел Потро и Роджър Федерер, а на финала срази и Рафаел Надал.





В реалността Сафин шокира американската легенда Пийт Сампрас на финала през 2000 година, побеждавайки в три сета - 6:4, 6:3, 6:3. На полуфиналите руснакът не дава сет и на друг американец - Тод Мартин.



В кариерата си Сафин има още една титла от "Шлема" - на Australian Open 2005. 0



