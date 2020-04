Как звездите на спорта помагат в битката с Covid-19

Пандемията от Covid-19 накара и света на спорта да спре с много малки изключения. Но какво правят големите звезди, освен да показват в социалните мрежи как жонглират с топче тоалетна хартия или правят упражнения у дома в условията на самоизолация?

Някои не правят нищо повече, но част от тях решиха да подпомогнат битката с коронавируса финансово и морално. Така известни имена от различните спортове показаха шампионския си манталитет и потвърдиха латинската сентенция Bis dat qui cito dat (двойно дава този, който дава навреме).

В България първи се включи с инициатива Димитър Бербатов. Голмайсторът на националния отбор за всички времена и на Висшата лига през 2011 година с Манчестър Юнайтед на 23 март стана лице на дарителската кампания на Българския лекарски съюз „За героите в бяло“. Бербатов, чиято майка Маргарита е работила като медицинска сестра, сам направи дарение, без да споменава стойността му, както изисква истинската благотворителност.

Бербатов: Героите, които аплодираме, се нуждаят от нашата подкрепа (видео)

След него се присъедини и избираният на два пъти за най-добър спортист на България Григор Димитров. Достигалият до №3 в световната ранглиста на тенисистите обяви по бТВ, че е закупил респиратори за болницата в родния му град Хасково.

В края на миналата седмица още двама най-добри в своите спортове българи обявиха подкрепата си – реално и в бъдеще време. Баскетболната звезда Александър Везенков преведе 10 000 лева по сметката за подпомагане на дейността на болницата в Ботевград. Крилото на Олимпиакос беше пуснат да се прибере в България от клуба, след като гръцкото първенство беше спряно.

Претендентът за титлата в тежка категория, версия IBF, Кубрат Пулев обяви в интервю за „Билд“, че ще дари половината от полагащото му се от двубоя за шампионския пояс с Антъни Джошуа за медиците, борещи се с пандемията. „Ще даря 50 процента от парите, които спечеля от мача с Джошуа, за неуморните герои в борбата с коронавируса“, заяви боксьорът. Това впечатли и Би Би Си, която препечата интервюто на Пулев. Всъщност не е ясно кога ще бъде мачът на 38-годишния софиянец с британеца Джошуа. Има вариант той да бъде на 25 юли в Лондон, но е по-вероятно за пореден път да бъде отложен. Хонорарът на Кобрата, според различни медии, варира от 3 милиона евро до 5 милиона долара.

Очаквам примера на едни от най-известните български спортисти зад граница да бъде последван и от други.

Кубрат Пулев дарява милиони за битката срещу Covid - 19

В световен мащаб някои от най-ярките звезди дадоха своята лепта по различен начин. Едни превеждаха суми на здравни организации, други закупуваха целево предпазни средства и респиратори, трети организираха дарителски сметки за каузата, а четвърти просто се съгласиха да намалят заплатите си по време на кризата.

Сред първите и най-щедри дарители бяха Кристиано Роналдо и Лионел Меси. След фалшивата новина, че мегазвездата на Ювентус е дал своите хотели в Португалия за настаняване на медицински персонал, дойде и истинската, че Роналдо е направил голямо дарение на болници в родината си за закупуване на консумативи и предпазни средства. Лидерът на Барса Меси го последва с 1 милион евро за болници в Барселона и родния град на Лео – Росарио в Аржентина.

Messi is one of the three people in Catalonia who have donated the most money for healthcare. Beyond his recent donation of €1m for coronavirus, he invested many millions for the creation of the Pediatric Cancer Centre, the largest childhood cancer center in Europe. [md] pic.twitter.com/QwZlgPhsxJ