Чарлз Баркли: Коби Брайънт е най-близкото до Майкъл Джордан, което съм виждал

Легендата Чарлз Баркли заяви, че Коби Брайънт е най-добрият играч в историята на НБА след Майкъл Джордан. Колоритният Баркли се включи в предаването Get Up и бе попитан какво си спомня от моментите, в които се е изправял на игрището срещу младия Брайънт.

"Kobe Bryant's the best player I've ever seen other than Michael Jordan."



—Charles Barkley pic.twitter.com/pkjAsYIAeL