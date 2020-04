Гейджи срещу Фъргюсън на UFC 249

Джъстин Гейджи ще замести Хабиб Нурмагомедов в главното събитие на UFC 249. Така една от сделките на годината в ММА е факт, а новината потвърди лично Дейна Уайт. Тони Фъргюсън научава името на своя нов съперник по-малко от две седмици преди дългоочакваното бойно шоу.

UFC 249 ще се проведе на 18 април „някъде на Земята“, както гласят точните думи на силния човек в смесените боеве.

По всяка вероятност това ще бъде 19 април (рано сутринта) българско време, след като западното крайбрежие на САЩ се счита за сигурно да приюти дискутираната гала.

Уайт увери, че мачът на Гейджи и Фъргюсън е 100% сигурен.

Битката е за временния пояс в лека категория. Така президентът на UFC спази обещанието си да обяви част от бойната карта в началото на тази седмица. Любопитното е, че и двамата състезатели за последно влязоха в октагона срещу Доналд Серони и го победиха.

„Ел Какуй“ се намира във впечатляваща серия от 12 поредни успеха, като в повечето обезобрази лицата на съперниците си. Не познава вкуса на загубата от месец май 2012 година.

