Европейски футбол Ливърпул се извини и ревизира решението си да пусне в отпуск служителите си 06 април 2020 | 21:38 - Обновена Прочетена 347 0



Английският гранд Ливърпул ревизира решението си да изпрати в принудителен отпуск част от служителите си и се извини на феновете на клуба, съобщават британските медии. В събота от " Анфийлд " обявиха, че ще приложат схемата на правителството, според която служители могат да бъдат изпращани в принудителен отпуск, през който държавата да изплаща 80% от възнагражденията им. В специално писмо, отправено до феновете на мърсисайдци, действащият клубен шампион на Европа обяви, че променя и съжалява за това си решение. #LFC chief executive officer Peter Moore has issued the following letter to supporters. https://t.co/QB30hZJX9T — Liverpool FC (at ) (@LFC) April 6, 2020 "Вярваме, че стигнахме до грешно решение миналата седмица... искрено се извиняваме за това", споделя изпълнителният директор на Ливърпул Питър Муур.



Легендата на Ливърпул Джейми Карагър и друг бивш играч на тима - Стан Колимор, се изказаха критично за първоначалното решение на 18-кратния шампион на Англия.



Други клубове от Висшата английска лига - Тотнъм, Борнемут и Нюкасъл, Норич, също вече въведоха мярката за част от своя персонал. Двата клуба от Манчестър - Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед, пък се разграничиха от тази политика и обявиха, че няма да прилагат схемата на правителството.

1