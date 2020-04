Рюстю Речбер беше изписан от болницата след лечение от COVID-19

View this post on Instagram

Tekrar neeli günlere az kald dualarnz eksik etmeyin #rütüreçber #rusturecber #barcelona #fenerbahçe #beikta #türkiye #goalkeeper #football #uefa #covid_19 #corona

A post shared by rütü reçber (@rustu.recber1) on Mar 29, 2020 at 12:27pm PDT